Champions, Ancelotti ritrova Lewandowski per il Real

Ci sarà anche Robert Lewandowski a dar man forte ai compagni martedì sera al Bernabeu quando il Bayern Monaco farà visita al Real Madrid nel ritorno del quarto di finale di Champions League (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD dalle 20:45).



L'attaccante polacco, assente all'andata (1-2 per i galacticos) per un problema muscolare, si è allenato senza problemi ("Sto bene e sono felice di poter tornare a lavorare con la squadra") e anche il tecnico dei bavaresi, Carlo Ancelotti, ha fatto sapere che Lewandowski "ha buone chance di poter giocare contro il Real Madrid".



"Dovremo giocare come fossimo in casa se vogliamo continuare in Champions League - ha aggiunto il bomber - Dovremo pressare il Real fin dal primo minuto, essere intensi e offensivi, ma allo stesso tempo, senza trascurare la difesa. La verità è che abbiamo bisogno di segnare e dovremo cercare di farlo fin dall'inizio, anche perché questo è l'unico modo per vincere a Madrid. Non sarà facile, ma per una squadra come il Bayern non è impossibile vincere al Bernabeu".



In vista del Bernabeu, Ancelotti ha buone possibilità di ritrovare anche Hummels (infortunio alla caviglia) e Boateng (problema all'inguine) che sono volati a Madrid insieme alla squadra: non saranno al 100% ma molto probabilmente potranno dare una mano alla difesa, vista la squalifica di Martinez.