Champions, Allegri: "Un risultato positivo a Lione ci avvicinerebbe alla qualificazione"

Il tecnico della Juventus Massimilano Allegri parla a Premium Sport alla vigilia della sfida di Champions League con il Lione (diretta su Premium Sport HD domani sera alle 20.45): "Dispiace per l'infortunio di Mandzukic, è un giocatore importante a livello europeo, però non c'è e bisogna pensare a fare un risultato positivo per avviarci alla qualificazione. Abbiamo comunque tre attaccanti con Kean e Cuadrado può essere avanzato. Pressione? Dobbiamo cercare di fare bene di modo di chiudere ogni discorso in casa a Torino nella partita di ritorno. Non sarà semplice perchè loro in casa giocano in una maniera particolare ma anche noi siamo in un buon momento".



Il tecnico non si sbottona sul modulo: "Sicuramente gli attaccanti sono due, Dybala e Higuain. I centrocampisti potrebbero essere tre o quattro a seconda di come ci schiereremo in campo... Marchisio? Deve migliorare la condizione durante le partite, vedremo di organizzare un'amichevole per mercoledì".



PJANIC: "SIAMO UNA SQUADRA FORTE E DOBBIAMO DIMOSTRARLO"

A Premium Sport ha parlato anche il centrocampista della Juve Miralem Pjanic, ex di giornata: "Ho passato tre anni bellissimi a Lione, sono contento di tornare. Domani è una sfida importante, vogliamo vincere per avvicinarci alla qualificazione. La pressione non manca mai, noi siamo una squadra forte e lo dobbiamo dimostrare". Sulla posizione in campo il bosniaco sottolinea: "Mi trovo bene dappertutto, sono a disposizione del mister".