Champions, Allegri: "Turnover con la Dinamo. Dybala giocherà nel secondo tempo"

Archiviato il successo in campionato contro l'Atalanta, la Juventus si prepara ad affrontare l'ultimo turno del gruppo H di Champions League. Allo Stadium mercoledì sera alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD) è in programma la sfida contro la Dinamo Zagabria. AI microfoni del nostro Gianni Balzarini il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sottolinea: "Non è una formalità anche se la Dinamo non ha ancora conquistato punti, dobbiamo vincere per mantenere il primo posto in classifica e soprattutto concludere nel modo il migliore il girone. Dobbiamo fare bene perchè le partite vanno vinte sul campo".



La Juventus rischia di affrontare ancora il Bayern Monaco agli ottavi: "Per arrivare in fondo bisogna affrontare le più forti, pensiamo alla partita di domani, poi al campionato e al momento opportuno penseremo alla Champions".



In merito alla formazione Allegri spiega: "Dybala ha buone chance di giocare nel secondo tempo. Possiamo giocare con la difesa a 4 con Sturaro o Benatia nel ruolo di terzino. Qualcuno sicuramente riposerà anche perchè ci aspettano Torino, Roma e Milan. Non giocheranno Chiellini, Alex Sandro e Khedira. Scenderanno in campo dal primo minuto Evra e Lemina".



MARCHISIO: "ARRIVIAMO AL MATCH CON OTTIME MOTIVAZIONI"

A Premium Sport ha parlato anche Claudio Marchisio: "Arriviamo al match con ottime motivazioni. In campionato abbiamo fatto un'ottima prestazione e sappiamo che dobbiamo stare attenti alla Dinamo Zagabria, serve concentrazione. Il Bayern agli ottavi? E' presto, bisognerà vedere il sorteggio e lavorare per essere pronti per quelle partite. La foruna conterà solo nel non avere giocatori indisponibili in quel momento della stagione".



Il centrocampista riguardo al suo reinserimento nella squadra dopo l'infortunio evidenzia: "Sono contento, la continuità è quello che mi interessa di più, non solo giocando le partite ma anche allenandomi tutti i giorni".