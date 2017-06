Champions, Allegri tiene alta la guardia: "Porto abituato a certe sfide"

"Il Porto è abituato a giocare queste partite: indipendentemente dalla qualità, è una società esperta". Massimiliano Allegri, premiato dall'Ussi Subalpina come "Allenatore dell'anno", torna sul sorteggio di Champions League che ha riservato alla Juventus la squadra portoghese negli ottavi di finale.



"Non è un giudizio diplomatico - tiene a sottolineare l'allenatore della Juventus - ho sentito tanti commenti dopo il sorteggio. Prima dobbiamo pensare ai nostri obiettivi, siamo quasi a metà, ci mancano due partite, la Supercoppa di Doha prima della sosta. Poi ci sarà la discesa fino a giugno".



Allegri ha avuto modo anche di tornare sul suo arrivo in bianconero, quando la critica e i tifosi della Juventus storsero il naso. "Ho un ricordo vago - ha sorriso il tecnico - nel calcio contano i risultati e la mia fortuna è stata avere una squadra e una società che mi hanno supportato in tutto fin dal primo minuto".