Champions, Allegri: "Non abbiamo concesso niente, grandi possibilità di andare avanti"

Massimiliano Allegri ai microfoni di Premium Sport esprime il proprio rammarico per il mancato successo della Juventus sul Siviglia: "Nel primo tempo è stata una partita difficile, loro pressavano molto e noi non riuscivamo a impostare ma abbiamo avuto occasioni importanti in cui potevamo passare in vantaggio, peccato non aver vinto". Il tecnico bianconero guarda però il bicchiere mezzo pieno: "In Europa è sempre complicato vincere però non abbiamo concesso niente: abbiamo tempo e ci sono ancora punti per passare il girone. Non abbiamo sfruttato le occasioni, soprattutto quelle di Khedira e Higuain. E’ la prima partita, volevamo tutti vincerla ma non dobbiamo essere delusi. Abbiamo grandi possibilità di andare avanti e può capitare di pareggiare una partita".



Passando agli aspetti tattici Allegri sottolinea: "Dybala più arretrato rispetto alla passata stagione? Dybala gioca nella stessa posizione dell’anno scorso, ma Higuain ha caratteristiche diverse da Mandzukic. Ha fatto una buona partita, poi alla fine era stanco". Spazio in chiusura alle scelte di formazione: "Perché Asamoah al posto di Pjanic? Pjanic ha le qualità tecniche per dare di più anche entrando dopo e così è stato. E’ entrato molto bene in campo. Asamoah è un giocatore importante anche se non ha fatto una bellissima partita.”