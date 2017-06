Champions, Allegri: "Inutile rischiare Higuain. Giocano Marchisio e Pjanic"

Anche senza Higuain, niente scuse per Massimiliano Allegri e la Juventus: a Siviglia bisogna vincere. "Spiace per Gonzalo - le parole del tecnico bianconero nella consueta conferenza stampa - ha preso un colpo alla coscia e non posso rischiare di perderlo un mese ma abbiamo tante alternative: ci sono Mandzukic, ma anche Cuadrado e Kean". Un'impresa senza Higuain-Dybala? "Ma no, è solo una partita di calcio". Allegri non si sbilancia sulla formazione: "Può essere un 4-3-3, ed entrerebbe in gioco anche Sturaro, ma anche un 3-5-2 con Cuadrado seconda punta, l'unica cosa che conta è vincere per chiudere il discorso qualificazione e arrivare primi nel girone".



Rispetto all'anno scorso, c'è una sostanziale differenza: "Nel 2015 eravamo già qualificati e sbagliammo tanti gol, questa volta possiamo prenotare il passaggio agli ottavi. Ma il Siviglia rimane squadra pericolosa, non ha ancora subìto gol pur concedendo in fase offensiva ed è molto abile su palla inattiva". Il punto su Benatia, Chiellini e Pjanic: "Medhi ha un problema al ginocchio e vedremo se domenica sarà convocabile, Giorgio non ha recuperato completamente e partirà dalla panchina, Miralem gioca così come Marchisio".

DANI ALVES: "LI CONOSCO, SARA' DURA"

In conferenza con Allegri, anche l'ex Dani Alves: "Giocare in questo stadio è sempre molto difficile, io li conosco bene ma una squadra come la nostra è in queste partite che deve dimostrare di saperci fare. La paura non esiste nel calcio, solo rispetto". Ancora il laterale brasiliano: "Questo Siviglia non mi stupisce, prende grandi allenatori e grandi giocatori. Le sorprese non esistono quando si lavora bene".