Champions, Allegri: "Impegnativo", Ancelotti: "Dura anche per gli altri"

L'esito del sorteggio dei gironi di Champions League ha visto la Juventus pescare Manchester United, Valencia e Young Boys; il Napoli con Psg, Liverpool e Stella Rossa, Roma con Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen mentre l'Inter troverà Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven. Ecco le reazioni di allenatori e dirigenti delle squadre italiane.

JUVENTUS, ALLEGRI: "GIRONE IMPEGNATIVO"

Gruppo impegnativo, con squadre di assoluto valore, grande tradizione e stadi storici: è questa la nuova @ChampionsLeague #ChampionsLeaguedraw ! 💪🏼⚪️⚫️ — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 30 agosto 2018

NAPOLI, ANCELOTTI: "DURA ANCHE PER GLI ALTRI"

Girone abbordabile ma, dalla motivazione e dalla determinazione con cui affronteremo gli avversari: in questo torneo ogni partita singola diventa determinante" le parole a Sky.

Carlo Ancelotti commenta il sorteggio di Montecarlo sul sito del Napoli: "Un girone molto difficile. Giocheremo contro due candidate alla vittoria della Champions quali PSG e Liverpool. Ma sono convinto che sarà difficile anche per loro giocare contro il Napoli".

ROMA, TOTTI: "OBIETTIVO SECONDO POSTO"

Francesco Totti, a Montecarlo con Baldissoni e Monchi per la Roma, commenta così il sorteggio dei gironi: "Sulla carta sembra tutto semplice, l'anno scorso dopo il sorteggio eravamo già terzi poi abbiamo battuto chiunque. È un girone duro, il Real Madrid farà una competizione a parte ma cercheremo di arrivare secondi. Il Real senza CR7? Vediamoanche se parliamo sempre di extraterrestri. Avrà perso tantissimo ma è sempre una squadra competitiva, difficile da battere. Fare meglio dell'anno scorso vorrebbe dire andare in finale, cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Le aspettative sono alte, il gruppo è forte e unito cercheremo di dire la nostra in campo europeo".



L'ex capitano ha ricordato poi la sua ultima partita contro il Real Madrid: "Una giornata gratificante, i giocatori si inchinavano, volevano farsi le foto con me. La ricorderà per sempre perché il presidente, Florentino Perez volle la maglia con una dedica diversa: 'l'unico giocatore che mi ha detto di no'".

ZANETTI: "NOI SIAMO L'INTER"

Javier Zanetti rappresenta l'Inter a Montecarlo: "Pescato un gruppo difficile, ci prepareremo bene. Conosciamo le difficoltà, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo". Barcellona vuol dire Messi: "Non c'è soltanto lui, tanti giocatori degli spagnoli possono fare qualcosa di straordinario. Sono bravi nel possesso palla, ma noi alzeremo il livello di qualità".



Sull'inizio di campionato, così il vicepresidente: "Stiamo lavorando con grande fiducia, siamo solo all'inizio e dobbiamo trovare la condizione migliore. Già con il Bologna possiamo per tornare a vincere, poi ci sarà la sosta per lavorare tranquillamente. Non mi aspettavo un inizio così, ma questo è il calcio, avremo altre difficoltà, dobbiamo credere a quello che facciamo" le parole a Sky.