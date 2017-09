Champions, Allegri e Di Francesco parlano su Premium

Dopo le notizie fuori dal campo - la sentenza sul caso biglietti e l'esonero del tecnico dell'Olympiacos - per la Juventus è il momento di tornare a pensare ai tre punti: domani sera allo Stadium arrivano i greci in crisi e i bianconeri non possono fallire dopo la sconfitta al Camp Nou nel primo turno della Champions League. Max Allegri, che parlerà in conferenza alle 19:30 (diretta Premium Sport HD), deve ancora sciogliere il nodo Higuain: dopo la panchina nel derby, il Pipita tornerà titolare?

Unica italiana ad essersi salvata nel primo turno, ora la Roma mira a spezzare il digiuno europeo: è dal 2010 (contro il Basilea) che non vince in trasferta in Champions League e il Qarabag sembra la volta buona. Gli azeri sono usciti dalla sfida con il Chelsea con sei gol sul groppone e il contemporaneo match tra Blues e Atletico Madrid consentirebbe di guardare in un altro modo alla classifica del girone in caso di vittoria giallorossa. Eusebio Di Francesco sarà protagonsita della conferenza stampa della vigilia alle 16:30, diretta su Premium Sport HD.