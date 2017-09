Champions, Allegri: "Coraggio e incoscienza. Juve, dobbiamo segnare"

Massimiliano Allegri anticipa un solo undicesimo di formazione in vista del Barcellona: "Barzagli gioca. Ma non vi dico se a destra, sinistra o al centro. Bernardeschi? Ha chance ma non so se dall'inizio o a gara in corso". Così il tecnico bianconero in conferenza: "Non prendere gol dal Barça per tre partite sarebbe veramente una cosa straordinaria, ma visto che è difficilissimo riuscirci, domani dobbiamo segnare. Sarebbe bellissimo non subire gol anche questa volta ma la Juventus ce la può fare".



Allegri ribadisce la stima per i catalani: "Neymar diventerà il più forte del mondo assieme a Dybala ma anche senza il brasiliano sono molto forti, sarà strano vederli con tre giocatori nuovi dopo che per anni ha giocato sostanzialmente sempre con gli stessi undici. Con il Real Madrid sono i favoriti alla vittoria della Champions. Per affrontare queste partite serve coraggio ed incoscienza, non c'è molto da inventare sul piano della formazione".



Diverso Barça, diversa Juve: "Abbiamo cambiato tanto e cambiato bene, continuando però a vincere. L'obiettivo rimane lo stesso: passare il turno, magari come primi. La seconda, terza e quarta gara saranno decisive in tal senso". Infine, sulla suggestione Iniesta: "Al momento parlare di mercato non ha senso ma posso dire che vederlo giocare è una gioia per gli occhi".