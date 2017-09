Champions, Alisson salva la Roma: con l'Atletico è 0-0

Tra Roma e Atletico Madrid in questo momento c'è un abisso o quasi. Da una parte c'è una squadra ancora in costruzione, che deve evidentemente assimilare le idee del proprio allenatore e dall'altra un gruppo che si conosce a memoria con la stessa guida da sei anni. Ecco perché per i giallorossi quello conquistato contro l'Atletico è un punto d'oro. Un punto che Di Francesco, mettendo da parte le sue idee per una sera e adeguandosi alla realtà attuale, ha 'cercato' giocando con il 5-3-2 negli ultimi venti minuti. Il risultato è una delle poche buone notizie, forse l'unica, della serata di Champions: i fischi di alcuni tifosi (nel secondo tempo) testimoniano quanto la prestazione dei capitolini abbia lasciato a desiderare con diversi passi indietro rispetto alla sfida contro l'Inter di due settimane fa. La riposta a quel ko non c'è stata, nessuna riscossa che forse solo i più ottimisti potevano immaginare o sognare: aver bloccato chi ha disputato due finali negli ultimi quattro anni di Champions rimane in ogni caso fondamentale per guardare avanti con più ottimismo in attesa di tempi migliori.



ROMA-ATLETICO MADRID 0-0 (cronaca e tabellino)



"Sarà una battaglia vera" aveva detto alla Di Francesco alla vigilia. E così avviene fin dall'avvio con un Atletico arrembante: Saul colpisce il palo esterno dopo una volata di Filipe Luis. I giallorossi sembrano bloccati di fronte all'aggressività degli ospiti: Alisson non si fa sorprendere sulla conclusione di Vietto (disimpegno errato di Bruno Peres). I capitolini, passato il momento di difficoltà iniziale, mettono in campo maggiore futore agonistico e si affacciano in avanti ma il mancino di Defrel, il più intraprendente tra i suoi, è impreciso. D'altra parte l'undici di Simeone, meno prudente del solito, cerca di affondare appena ne ha la possibilità: Griezmann non inquadra la porta e Manolas salva sulla linea in maniera strepitosa negando il gol a Koke. A differenza dei primi minuti tuttavia la Roma, compatta in mediana, non sta a guardare: Oblak blocca il destro potente di Nainggolan mentre Dzeko spreca da buona posizione.



Nella ripresa la Roma prova a comandare le operazioni ma l'occasione più clamorosa capita a Vietto: l'argentino si fa ipnotizzare da Alisson. Dopo il grave errrore Simeone richiama in panchina il numero 17 sostituendolo con il nazionale Correa. I colchoneros aumentano i ritmi e insistono alla ricerca del vantaggio schiacciando i rivali, tenuti in piedi solo da un grande Alisson, miracoloso su Correa. I giallorossi, incapaci di reagire, vanno in apnea non riuscendo in alcun modo a ripartire. Di Francesco corre ai ripari inserendo Fazio per Defrel e passando al 5-3-2. Così la Roma però si abbassa ancora di più, quasi fino alla propria area di rigore, prestando il fianco alle avanzate degli spagnoli, padroni del gioco. L'assedio dei Rojiblancos (lo strepitoso Alisson dice nuovamente no a Correa) viene interrotto soltanto nel finale con alcuni spunti di Perotti e Kolarov, che chiede invano un calcio di rigore. L'ultimo emozione in pieno recupero: Saul colpisce il palo da zero metri facendo tremare i 40.000 dellìOlimpico. Finisce 0-0.