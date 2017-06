Champions al Barcellona: lo dice... la Uefa

È solo un gioco più che uno studio dettagliato. Ma fa un certo effetto se a farlo è la Uefa, cioè la federcalcio europea che organizza la Champions League: ecco, secondo gli organizzatori del torneo, in base alla storia del passato è già possibile dedurre la vincitrice del futuro. Così, a quanto pare, è facile prevedere che il 3 giugno ad alzare la coppa a Cardiff sarà il Barcellona. L'aspetto incredibile della vicenda è che l'anno scorso la Uefa fece lo stesso tipo di gioco e a febbraio profetizzò il trionfo del Real Madrid.



Solo una coincidenza, chiaro. O forse no. Tutto dipende da come valutiamo i parametri scelti dalla Uefa. Il loro meccanismo è relativamente semplice: dieci delle ultime 11 Champions sono state vinte dalle squadre che hanno chiuso in testa i rispettivi gironi con l'unica eccezione dell'Inter di Mourinho nel 2010. Così vengono scartate tutte le seconde: Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto, Siviglia. La Juve, però, non esulti: la squadra che ha subito meno gol nella fase a gironi vince il trofeo dal 2003 (all'epoca il Milan). I bianconeri, perciò, sono scartati insieme all'Atletico Madrid (2 sole reti al passivo nelle prime 6 gare). È anche vero, però, che nessuna squadra ha mai alzato il trofeo dopo aver subito più di otto gol nella fase a gironi: via, allora, anche il Dortmund (e di nuovo Benfica, Manchester City e Real Madrid).



Sorpresa Leicester? Niente da fare: nessuna squadra alla prima apparizione nella fase a gironi ha vinto il trofeo con l'attuale format. Il Villarreal ci è andato vicino nel 2006 quando l'Arsenal si è imposto per 1-0 in semifinale grazie anche all'errore dal dischetto di Juan Riquelme nel finale. Ma non è neppure l'anno del Napoli: nelle prime 42 stagioni ci sono state 21 vincitrici diverse, nelle 19 successive l'unico nome ad aggiungersi alla lista è stato quello del Chelsea. Quindi cancellate pure gli azzurri, l'Arsenal e il Monaco. Chi resta? Molto semplice: il Barcellona, che ha già vinto due anni fa a Berlino in finale con la Juve.