Champions, Ajax, Young Boys e Aek Atene ai gironi

Non è Champions da Dinamo: a Kiev, come era lecito attendersi, l'Ajax si fa forte del 3-1 dell'andata e con uno 0-0 bugiardo si qualifica ai gironi; a Zagabria, sorprendentemente, lo Young Boys fa il colpaccio rimontando lo svantaggio e buttando fuori i croati. L'altra squadra a strappare il pass per la fase finale è l'Aek Atene, che rischia più del previsto con gli ungheresi del Vidi pareggiando 1-1.



Il verdetto più atteso era quello che doveva arrivare dalla Croazia: l'Ajax avrebbe subito l'opportuintà di chiudere i conti con De Ligt che guadagna un rigore, ma Tadic lo sbaglia colpendo il palo. Gli olandesi collezionano occasioni senza mai rischiare: Huntelaar viene murato più volte dal portiere Boyko, Ziyech colpisce una traversa, la Dinamo Kiev resiste, ma giocherà comunque in Europa League. Mentre l'Ajax sarà in terza fascia al sorteggio.



Nelle altre due gare i gol arrivano e le emozioni anche: Hajrovic fa sognare la Dinamo Zagabria sbloccando il risultato al 7', ma un clamoroso blackout premia lo Young Boys, a segno tra il 64' e il 66' due volte con Hoaurau, che pareggia su rigore e firma il sorpasso su assist di Wuthrich. Ad Atene Mantalos porta avanti l'Aek su rigore in apertura di ripresa, Nego pareggia al 57' e spinge gli ungheresi che avrebbero avuto bisogno di un altro gol per arrivare almeno ai supplementari. Gol che non è mai arrivato nonostante gli ultimi dieci minuti (più recupero) giocati in superiorità numerica per l'espulsione di Lopes: per l'Aek ritorno in Champions dopo 12 anni.



I preliminari si chiudono mercoledì sera con le gare di ritorno delle ultime tre sfide: Paok-Benfica, Psv-Bate, Salisburgo-Stella Rossa. A quel punto si avrà il quadro completo delle fasce per il sorteggio di giovedì che vedrà coinvolte quattro squadre italiane, la Juventus come testa di serie e poi Inter, Napoli e Roma.