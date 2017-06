Champions, 3-1 al City: il Monaco va ai quarti

Questo Monaco non è più una sorpresa. La squadra di Jardim si qualifica ai quarti di Champions al termine di un emozionante doppio confronto contro il City, dimostrando di avere i mezzi per sedersi al tavolo delle grandi d'Europa. Chi segue la Ligue 1 (grande esclusiva di Premium Sport al pari della coppa dalle grandi orecchie) ha avuto la conferma delle grandi qualità dei biancorossi, qualità fisiche, tecniche e anche caratteriali. Al Louis II i monegaschi hanno dato assoluto spettacolo per un tempo surclassando i Citizens sugli esterni con Sidibè-Bernardo Silva da un lato e Mendy-Lemar dall'altro, e in mediana (notevole la prestazione di Fabinho e Bakayoko), senza dimenticare la grande prestazione di Mbappé, autore del gol che ha sbloccato la gara. Nella ripresa il calo comprensibile ha rimesso in partita Guardiola, ma la gioia per la rete di Sanè è stata subito spenta dal sigillo decisivo di Bakayoko. L'ex tecnico di Bayern e Barcellona saluta per la prima volta la Champions agli ottavi di finale e potrebbe essere questo il segnale della fine di un ciclo, tante volte profetizzato. I 180 milioni spesi in estate non sono evidentemente bastati: l'annata può ritenersi fallimentare considerata la distanza dal Chelsea in Premier League. Il Monaco invece è ancora in corsa su tutti i fronti e ha dalla sua l'entusiasmo di un terribile gruppo di 'ragazzini'.



MONACO-MANCHESTER CITY 3-1 (qui cronaca e tabellino)



Il Monaco mette subito in chiaro le cose prendendo d'assalto l'area inglese. Caballero salva su Mbappé ma non può fare nulla sugli sviluppi del corner successivo: il giovane attaccante all'8' insacca da due passi sfruttando nel migliore dei modi l'assist di Bernardo Silva. I Citizens patiscono il colpo e non riescono a organizzare una vera reazione anche perché i monegaschi attuano un pressing insistente impedendo agli avversari di ragionare. Così la squadra di Jardim si rende ancora pericolosa: allo scatenato Mbappè viene annullato un gol per posizione di fuorigioco mentre Germain calcia alto da fuori area. La difesa degli ospiti è costantemente in affanno di fronte alle avanzate dei biancorossi, abili nell'alternare le folate in avanti al controllo ragionato del pallone. Al 29' arriva il raddoppio a certificare il totale dominio dei padroni di casa: splendida sovrapposizione di Mendy sulla sinistra e piatto vincente di Fabinho da centro area. Il Monaco, nonostante il 2-0, insiste e all'undici di Guardiola non resta che fare la parte dello spettatore non pagante e intervenire con le cattive per frenare l'ondata rivale. Un dato emblematico spiega l'andamento della sfida al termine della prima frazione, ovvero i zero tiri in porta effettuati dal City: Subasic non deve effettuare alcun intervento.



Nella ripresa gli Sky blues partono all'attacco affidandosi a David Silva, che prova a prendersi la squadra sulle spalle, e alzando i ritmi di gioco: Raggi è determinante nell'anticipare in extremis Aguero. L'argentino manca poi la deviazione sotto porta dopo un affondo di Sanè e si fa ipnotizzare da Subasic (salvataggio di piede). La capolista di Ligue 1 paga gli sforzi della prima frazione e non riesce a contrastare David Silva, vero e proprio mattatore tra le linee. Il gol è nell'aria e diventa realtà al 71': Sané ribadisce in rete vanificando la parata di Subasic sul mancino di Sterling. Il pareggio dura solamente sei munuti: al 77' punizione di Lemar e stacco aereo di Bakayoko che anticipa tutti e fa esplodere il Louis II. Nel finale il City cerca disperatamente il gol qualificazione ma il risultato resta immutato: ai quarti va il Monaco, sotto gli occhi di Balotelli, presente in tribuna.