Champions 2018/19: i ricavi minimi di Juventus, Napoli, Roma e Inter

Quest'anno il montepremi per i club che la Champions League mette in palio è di quasi due miliardi, siamo a 1,95 miliardi di euro contro 1,4 miliardi del triennio 2015-18. Di questo montepremi il 25% sarà destinato alle quote di partenza (488 milioni di euro), il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (585 milioni di euro. 2,7 milioni euro a vittoria, 900.000 euro ogni pareggio), il 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (585 milioni di euro, il cosiddetto ranking storico), il 15% sarà assegnato agli importi variabili (market pool) (292 milioni di euro).



Per quanto riguarda il ranking storico, grazie ai calcoli di Calcio & Finanza, la Juventus ricaverà 29,9 milioni di euro. Per le altre italiane, dipende dai playoff: oggi l'Inter è 15.ma e guadagnerebbe 19,9 milioni, il Napoli è 19° con 15,5 milioni e la Roma è 20.ma con 14,4 milioni.



Calcio & Finanza ha anche calcolato il ricavo minimo di Juventus, Napoli, Roma e Inter considerando quindi il market pool peggiore: con due delle altre tre in finale e l'altra in semifinale (più le altre squadre dello stesso Paese vanno avanti, più la quarta perde soldi). In questo senso la Juve incasserebbe, come ricavo minimo, 58,4 milioni di euro, il Napoli 39,5 milioni, la Roma 35,9 milioni e l'Inter 38,9 milioni.