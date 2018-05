Champions 18-19, l'Inter riparte dalla quarta fascia

Chiusi tutti i campionati europei e in attesa di vivere la finale tra Real Madrid e Liverpool, si comincia già a pensare alla Champions League del prossimo anno, che vivrà il suo atto conclusivo il 1 giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid. Proprio a Madrid lega i suoi ricordi più dolci l'Inter, che grazie alla pazzesca rimonta sulla Lazio ha staccato il pass per la qualificazione e torna nell'Europa dei grandi sei anni dopo l'ultima volta.

Non sarà facile però per la squadra di Spalletti, che complice la lunga assenza ripartirà sicuramente dalla quarta fascia, col pericolo di dover affrontare un girone durissimo. Discorso diverso ovviamente per la Juventus, che avendo vinto il campionato verrà sicuramente inserita nell’urna delle teste di serie, mentre il Napoli è già certo di essere inserito in seconda fascia.

La Roma, invece, per adesso è sicura di fare parte delle squadre di terza fascia, con la speranza, però, di una possibile “promozione” nell’urna della seconda fascia. La squadra giallorossa deve sperare che il Real Madrid si imponga in finale sul Liverpool, visto che un eventuale successo dei Reds porterebbe gli inglesi fra le 8 teste di serie facendo “retrocedere” gli spagnoli in seconda fascia (a discapito della Roma).

Anche nel caso in cui i “Blancos” dovessero imporsi sul Liverpool, però, la Roma non sarebbe sicura di accedere alla seconda fascia, visto che dovrebbe sperare che una tra Benfica e Basilea (impegnate rispettivamente nel 3° e 2° turno preliminare) non riesca a superare il playoff del percorso “piazzate”, che da quest’anno qualifica solo due squadre (saranno 10 le squadre in lizza, fra cui Dinamo Kiev, Ajax, PAOK e Spartak Mosca).

Le fasce

Teste di Serie: Atl. Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern (GER), Juventus (ITA), Lokomotiv Moscow (RUS), Manchester City (ENG), PSG (FRA), Real Madrid (ESP) o Liverpool (ENG)

Seconda fascia: Real Madrid (ESP) (se perde la finale di CL), Bor. Dortmund (GER), Porto (POR), Manchester United (ENG), Shakhtar. Donetsk (UKR), Benfica (POR) [3° turno prel. Piazzate], Napoli (ITA), Basilea (SUI) [2° turno prel. Piazzate]

Seconda/terza fascia: Tottenham Hotspur (ENG) (se il Real Madrid vince la finale di CL) / Roma (ITA), Liverpool (ENG) (se perde la finale di CL)

Potenziale terza fascia: Schalke (GER), Dynamo Kyiv (UKR) [3° turno prel. Piazzate], Ol. Lyonnais (FRA), Monaco (FRA), Salisburgo (AUT) [3° turno prel. Campioni], Ajax (NED) [2° turno prel. Piazzate], CSKA Moscow (RUS), Valencia (ESP)

Probabile quarta fascia: Viktoria Plzen (CZE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR)?, Hoffenheim (GER), Inter (ITA)