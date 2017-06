Champions 17/18: Juve testa di serie, Napoli e Roma rischiano di scivolare

Con la conclusione di quasi tutti i campionati europei e i verdetti delle classifiche (e a due settimane dall'epilogo di questa edizione), possiamo già dare un'occhiata a come sarà la prossima edizione di Champions League. In prima fascia, oltre alla Juventus, troviamo ovviamente i campioni: Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Monaco, Benfica, Shakhtar Donetsk e Spartak Mosca.



In seconda fascia inizia ad emergere qualche calcolo in più e riguarda proprio un'italiana, il Napoli. Il ranking degli azzurri nella prossima Champions dipende dall'Europa League: se il Manchester United vincesse la finale contro l'Ajax, andrebbe in terza fascia se no la squadra di Sarri sarebbe nella stessa lista di Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia (se passa i playoff), Psg, Borussia Dortmund, Manchester City e Porto. Roma nel primo caso in quarta fascia, nel secondo in terza.



La terza fascia è complicata da calcolare a oggi, visto che molto dipenderà dai playoff. Sicure Tottenham e, in caso di qualificazione, Liverpool. Nei playoff Napoli (o Roma, a seconda di chi arriva seconda in serie A) testa di serie con possibili avversarie Cska Mosca, Sporting Lisbona, Hoffenheim, Bruges e Nizza.



Aggiornamento anche sull'Europa League, a oggi teste di serie certe Arsenal e Villarreal mentre per Lazio e Milan ci sono ottime chances ma dipende da chi verrà eliminato nei playoff di Champions.