Ceferin: "Var in Champions? Non sono ancora convinto"

La scorsa settimana il Times aveva annunciato che la Uefa era pronta ad introdurre la VAR in Champions League già in questa stagione, a partire dai quarti di finale ma il presidente Ceferin smentisce seccamente: "Non so da dove sia uscita questa notizia, non ne abbiamo mai parlato. Io non sono ancora convinto di questa tecnologia, esistono ancora aspetti poco chiari".



"Chi decide se bisogna rivedere l'azione, il VAR o l'arbitro in campo? I tifosi non lo capiscono e neanche i giornalisti. Cosa vedono gli arbitri e cosa no? Le cose non sono chiare anche se capisco che un giorno sarà necessario usare questa tecnologia" le parole al giornale sloveno Ekipa. "Quando saremo pronti, la introdurremo. Dobbiamo dotarci un regolamento, scegliere gli arbitri.. giochiamo in tutta Europa, non è un singolo torneo".



Ceferin ha anche spiegato la posizione del Paris Saint Germain in merito alle presunte violazioni del Fair Play Finanziario: "La decisione arriverà dopo la chiusura del calciomercato e non è vero che il Real Madrid sta aspettando questa sentenza (riferimento al possibile acquisto di Mbappé, ndr)".