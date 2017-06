Capello avvisa la Juve: "Ma che crisi, Messi il Pavarotti del calcio"

"Messi è il Pavarotti del calcio, altro che giocatore in fase calante come qualcuno dice". Così Fabio Capello ai microfoni di 'Radio anch'io sport': "Questi sono giocatori straordinari che ci divertono, che possono inventarsi l'acuto in qualsiasi momento, che ci lasciano a bocca aperta. Magari non è il Messi che vedevamo prima, ma la qualità e la classe è talmente alta che ci farà divertire, speriamo non tanto contro la Juve".

Per la sfida di Champions contro i catalani (andata l'11 aprile in diretta su Premium Sport HD), il tecnico vede un 50% di possibilità di passare il turno per la formazione di Allegri: "Loro non sanno difendere, mentre la Juve sì. Potrà segnare qualche gol al Barça, ma non deve mollare fino al 95esimo".

A Capello non è però piaciuta la Juve vista al San Paolo contro il Napoli: "Mai vista così molle in campo, il Napoli l'ha messa sotto. La Juve ha fatto un solo tiro in porta e ha segnato. Non riusciva a venir fuori giocando, cosa che le succede raramente. Non mi è piaciuta, troppo morbida, in difficoltà nel palleggio" ha sentenziato Don Fabio.

Ex della Juve, ma ex anche del Milan, Capello ha poi commentato il clamoroso errore di Donnarumma a Pescara: "Io non lo criticherei, anzi lo abbraccerei, l'avrei fatto già negli spogliatoi - ha detto, sottolinenado che - Se il Milan è in quella posizione di classifica lo deve anche a Donnarumma, che ha fatto parate grandi, anzi miracoli. Come tutti si può sbagliare. Io non ho mai criticato individualmente un giocatore, non è nelle mie caratteristiche".

Non risparmia invece critiche alla squadra Capello, che non ritiene i rossoneri meritevoli di un piazzamento in Europa: "Al Milan non si capisce ancora nulla. Un club con il suo passato può stare un anno o due al massimo fuori dall'Europa, non può stare in quella posizione, dev'essere molto più ambizioso". Discorso diverso invece per i cugini nerazzurri: "L'Inter ha un grande futuro, c'è una grande società e azienda. Merita l'Europa".