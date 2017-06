Cantona: "Suarez truffatore: è il porno del calcio"

Non farà male come quel calcio al tifoso del Crystal Palace, anche perché Luis Suarez è abituato a ricevere insulti più o meno dello stesso tenore, ma quello che ha dirgli Eric Cantona è davvero pesante: "È passato dall’essere uno che morde a uno che si tuffa dal trampolino - ha spiegato nella sua rubrica a Eurosport parlando del rigore che si è procurato durante Barcellona-Psg -. Non è stata una buona cosa, ma è stata teatrale. Si è trattato palesemente di una truffa. Quella mano sulla gola, il suo sguardo agonizzante, tutte str....te. Questo è il porno del calcio. Ai bambini non dovrebbe essere permesso di guardarlo".



Attacchi a Suarez, frecciatine anche al Barcellona: "Alcuni lo chiamano miracolo, altri la più grande rapina del secolo. Comunque la si veda quindi è stato un qualcosa di epico. Solo dodici persone in campo credevano realmente alla qualificazione del Barcellona: Neymar e gli undici giocatori del PSG…".



Poi le battute: "Il Barcellona ha impiegato sette minuti per segnare tre gol decisivi, sette minuti come il tempo che ha impiegato Aurier (difensore del Psg, n.d.r.) ad alzarsi i calzettoni per entrare dalla panchina nell’ultima partita di campionato, sette come i minuti nei quali il Manchester City è stato qualificato ai quarti di finale (dal gol del 2-1 di Sané al Monaco al tris di Bakayoko, n.d.r.). E sette sono anche i minuti che mediamente servono per un rapporto sessuale, e non dite che non è vero! Una nota su questa cosa: io non faccio sesso quando guardo una partita di calcio, potrei perdermi molte cose".