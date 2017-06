Cannavaro a Premium: "Napoli competitivo anche senza Higuain"

Fabio Cannavaro, che oggi compie 43 anni, è intervenuto in esclusiva a Premium Sport Edicola. "Giocare in Ucraina non è mai semplice, il Napoli comunque ha fatto un mercato mirato anche se ha perso un giocatore importante come Higuain che lo scorso anno ha fatto davvero tanti gol. La squadra però rimane competitiva, a Palermo ha dimostrato di stare bene fisicamente e tatticamente. E' una cosa importante in vista di stasera" sottolinea l'ex difensore della Nazionale a proposito dell'esordio in Champions League della formazione di Sarri contro la Dinamo Kiev. L'attuale allenatore del Tjanin Quajinian ha appena vinto la sfida con Ferrara: "Eavamo decimi in classifica, ora siamo secondi a tre punti dalla prima, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Qui in Cina sto vivendo un'esperienza fantastica, mi piace fare l'allenatore".



"Ho avuto delle proposte ma non dei progetti in Italia e per questo ho preferito non accettare. L'ambizione - aggiunge Cannavaro - rimane quella di allenare in Italia e in Europa. Napoli per una questione di cuore sarebbe qualcosa di diverso ma sarebbe un orgoglio guidare anche Juventus, Inter e Parma, le altre mie ex squadre". Nel giorno del compleanno l'ex capitano azzurro sceglie il Mondiale come trofeo più importante della sua carriera: "Ha cambiato la mia vita e quella dei miei compagni". Chiusura dedicata alla Juventus: "Vincere la Champions è sempre difficile. Allegri ha a disposizione un grande organico. La distanza con Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City è stata sicuramente accorciata".