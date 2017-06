Campagna dei media catalani contro Ronaldo: "Non merita il Pallone d'Oro"

In Spagna, da parte dei media che seguono da vicino le sorti del Barcellona, sarebbe partita una campagna denigratoria nei confronti di Cristiano Ronaldo, principale candidato alla conquista del quarto Pallone d'Oro. La notizia viene pubblicata sul sito online di As, quotidiano vicino alle due squadre di Madrid, Atletico e Real. "Non lo merita", i titoli che campeggiano sui quotidiani filo-catalani, con a corredo la foto di CR7, che ha da poco prolungato il contratto con la 'Casa Blanca'.



Peraltro, proprio la firma dell'asso portoghese viene accostata a un'operazione mirata ad accrescere il suo indice di popolarita' presso l'ampia giuria del prestigioso riconoscimento. Intanto, El mundo deportivo sceglie Messi come favorito per la conquista del Fifa world player 2016. Il giornale, sulla 'Pulce' argentina, titola. "E' il migliore. Punto", dopo l'esibizione del capitano del Barca domenica sera, contro il Siviglia, nello stadio Ramon Sanchez Pizjuan.