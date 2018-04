Buffon: "Tottenham? Se giochiamo da Juve passiamo"

Gigi Buffon non vive l'attesa come un'ossessione. Il capitano della Juve spiega come si sente e cosa sente alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions col Tottenham, dopo il 2-2 dell'andata: ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport.



"Menomale che non è una finale, visto come sono andate le ultime. Ma è un ottavo in un teatro magnifico e mi auguro che la Juve possa dare il meglio di sé, perché secondo me, se riusciremo a comportarci com'è nelle nostre possibilità, abbiamo l'opportunità di fare una bella partita e magari di ruscire a passare il turno. Serve una partita da squadra vera cioè da squadra che scende in campo con una personalità spiccata e con idee di gioco, peserà anche l'esperienza internazionale che negli ultimi anni ci siamo ricostruiti e che ognuno di noi singolarmente ha"



"La partita dell'andata m'ha lasciato il fatto che abbiamo incontrato un'ottima squadra di livello intrnazionale, con grande fluidità di gioco, grande tecnica, ma ti concede sempre l'opportunità di restare in partita. Dovremo essere bravi e cinici nel capire i momenti della gara e colpire. L'anno prossimo? Cominciamo a giocare a Londra, poi vediamo il futuro".



"Come si riparte dopo la tragedia di Astori? Bene o male è la vita che ti permette e ti impone di continuare, perché purtroppo o menomale, la vita va avanti. Davide è stata una parentesi secondo me bellissima per chiunque ha avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con lui. È anche per lui che noi che facciamo il suo stesso mestiere che dobbiamo scendere in campo, e avere uno stimolo in più per capire la fortuna che abbiamo di poter partecipare a questi eventi e di poter essere ancora qua da protagonisti".



In conferenza stampa Buffon ha aggiunto: "Se non abbiamo mai subito gol e sempre vinto in Italia vuol dire che la nostra fase difensiva rimane una delle migliori in assoluto anche a livello europeo. Se hai Kane, Alli ed Eriksen, ci sta che un gol scappi, due forse sono stati troppi. Pessimismo? È normale che la Juve sia circondata da pessimismo quando si esce senza una vittoria. Ci siamo abituati bene e abbiamo abituato tutti molto bene, al primo stop qualcuno storce la bocca senza considerare meriti e bravura degli avversari che vai ad incontrare"



Sul futuro: "Non ho alcuna riflessione da fare, ho già deciso e devo solo incontrarmi con il presidente e le nostre idee credo che combacino, penso che questo però non sia il palcoscenico migliore per parlarne. A combaciare le nostre idee è sicuro, ma in questo momento della stagione è fuori luogo parlare di questo perché ci stiamo giocando tante cose nelle tre competizioni"