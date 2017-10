Buffon: "La Juventus sempre pronta nelle gare dentro o fuori"

"È cresciuta la condizione fisica e si è allenata la condizione mentale. Con l'avvicinarsi delle gare 'dentro o fuori' riusciamo sempre a trovare dentro di noi le motivazioni e l'unità di intenti giuste per farci trovare pronti". Così il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, alla vigilia della sfida con lo Sporting.



"Di fronte alle critiche - ha detto il capitano bianconero - faccio sempre un'analisi seria e onesta. Probabilmente, la maggior parte delle cose dette non le reputo corrette: su 14 partite, compresa la Supercoppa, ne abbiamo vinte dieci e perse tre. Poi è chiaro che in questo momento ci sono squadre in campionato che stanno facendo meglio di noi ma fare meglio di noi significa fare qualcosa di estremamente straordinario. Ma vanno elogiate loro, non va denigrata la Juve".