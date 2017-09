Buffon: "Juve, ripartiamo da Cardiff. Il Var? Non deve arbitrare..."

Al termine dei sorteggi di Champions League, Gigi Buffon è intervenuto ai microfoni di Premium Sport. Ecco le parole del portiere della Juventus e della Nazionale.



"Il premio come miglior portiere della scorsa Champions? E' una bella gratificazione e soddisfazione. Il premio corona gli sforzi fatti individuamente e dal punto di vista del collettivo, con i compagni e la società. Ripaga di una stagione bellissima e conclusa male ma la conclusione non puà offuscare quello che hanno detto 11 mesi. La Juventus è una grande squadra e io a 39 anni riesco ancora a dare certe risposte".



"A Cardiff con il Real è stata l'ultima gara dello scorsa stagione e dopo due mesi ne comincia un'altra con nuovi obiettivi, nuovi programmi, diverse avversarie. Bisogna prendere il buono di ogni situazione negativa e gli insegnamenti che ti dà. Quella partita ce ne ha dati di fondamentali, non so però se riuscirò a metterli in pratica in un'altra finale...".



"Il Barcellona? Hanno cambiato qualcosa che inciderà tanto. Potrebbero avere caratteristiche diverse, dipenderà dal loro allenatore. Noi dobbiamo ricominciare da dove abbiamo finito, da una finale di Champions che ha detto che siamo ultracompetitivi".



"Il Var? mi ha fatto un bel effetto, soprattutto dopo il rigore… Scherzi a parte, penso sia utile: ho visto gli animi dei giocatori e anche dei tifosi più distesi rispetto al solito. È chiaro che, secondo me, va usato in maniera più coscienziosa: inizialmente era stato detto che sarebbe stato usato durante i casi eclatanti e sono d’accordo. Quello che non dobbiamo fare è di far arbitrare il Var".