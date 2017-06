Buffon: "In Italia si scansano, in Europa no". La Juve smentisce

Gianluigi Buffon non ha ancora digerito il pareggio in Champions League, arrivato nei minuti finali della sfida contro il Lione e lo ha fatto presente in maniera decisa ai propri compagni: "Ragazzi, così non si va da nessuna parte. In Italia vinciamo perché gli altri si scansano, ma in Europa non succede e non succederà. In Italia le uniche due squadre che non si sono scansate ci hanno battuto (riferimento alle sconfitte con Inter e Milan, ndr). Serve più personalità, più grinta, più voglia di aiutarsi, altrimenti ci complicheremo la vita in campionato e soffriremo in Champions".



Questa la sintesi del discorso del numero uno della Juventus, riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sempre la rosea scrive di un retroscena leagato a Paulo Dybala, ancora infortunato, ma sorpreso da Allegri mentre giocava a basket, invece, di seguire la prevista seduta di fisioterapia. In mattinata la Juventus ha pubblicato una smentita, in relazione a quanto scritto dal quotidiano milanese, sui suoi canali ufficiali.