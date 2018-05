Buffon, in arrivo la sentenza Uefa: ecco cosa rischia

Di tuoni e fulmini ce ne sono stati abbastanza, in questa storia. A Parigi e a Carrara, si attende con ansia. Perché oggi la Uefa decide su Gigi Buffon, c'è un verdetto atteso ormai da un mese e mezzo, da quella maledetta sera di Madrid che ha cambiato il destino di Buffon e della Juventus. Chissà come sarebbe finita, senza quel rigore e quell'espulsione. Di sicuro c'è che la Uefa non deciderà solo su quanto accaduto in campo, ma soprattutto sulle dichiarazioni post-partita. Sotto indagine c'è la condotta generale del portierone. E bisognerà capire che sensibilità avranno a Nyon.

Il Paris Saint Germain ha pronti 8 milioni in due anni, se la disciplinare Uefa non calcherà la mano. Il recente precedente della squalifica di Simeone, tre giornate per insulti, vale fino a un certo punto. Dipende tutto dal rapporto dell'arbitro Oliver, ma in campo sembra che il numero uno non abbia esagerato. Per il rosso per proteste, potrebbe bastare una giornata di squalifica. Qualche dubbio in più sulle parole del post, che potrebbero portare il totale a tre o quattro turni. Una squalifica lieve aprirebbe la porta più prestigiosa di Francia a Gigi. Sperando che a Parigi, i tuoni e i fulmini, non lo perseguitino.