Brescia femminile, Cellino nega il Rigamonti per la Champions

La strada del Brescia femminile in Champions League è sempre più esaltante, come dimostra la grande vittoria per 2-0 contro l'Ajax che ha qualificato le ragazze di Piovani agli ottavi di finale. Ma, proprio sul più bello, è arrivata una cattiva notizia: basta partite al Rigamonti, il divieto sarebbe presidenziale visto che Massimo Cellino pensa che le partite del Brescia femminile rovinerebbero un terreno di gioco già disastrato.



Contro il Montpellier, quindi, si giocherà a Lumezzane allo stadio Saleri. Questo il commento di Giuseppe Cesari, presidente del Brescia femminile: "Decisione accolta con amarezza ma non possiamo farci niente. Peccato, occasione persa per la città". Cellino è stato comunque invitato ad assistere al match, si attende la sua risposta.