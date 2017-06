Borussia Dortmund, Bartra: "Sono stati i 15 minuti più lunghi della mia vita"

"Sono stati i 15 minuti più lunghi e difficili della mia vita". Marc Bartra, il giocatore spagnolo del Borussia Dortmund rimasto ferito nell'attentato di martedì scorso, racconta la brutta esperienza vissuta sul pullman della squadra tedesca. Dopo l'intervento chirurgico a seguito della frattura del radio del polso e delle schegge di vetro che gli si sono conficcate nel polso destro, il 26enne ex Barcellona si è confessato su Instagram ripercorrendo quanto vissuto: "Il dolore, il panico e l'incertezza di non sapere cosa stava succedendo o quanto a lungo sarebbe durato, posso dire che sono stati i 15 minuti più lunghi della mia vita. Adesso lo choc sta diminuendo sempre di più e nello stesso tempo mi cresce addosso il desiderio di vivere, di lottare, di lavorare, di ridere, di piangere, di sentire, di amare", ha spiegato il difensore, unico tra i giocatori a rimanere ferito nell'attentato.

IL POST DI BARTRA

"Oggi ho ricevuto di nuovo una visita che mi rende felice. Loro sono tutto per me, la ragione per la quale lotto per superare ogni ostacolo e questo è stato il più difficile della mia vita. Non lo auguro a nessuno. Il dolore, il panico, l'incertezza su ciò che stava accadendo e quanto sarebbe durato... sono stati i 15 minuti più lunghi e difficili della mia vita. Devo dire che lo shock di questi giorni sta diminuendo sempre di più e allo stesso tempo torna la voglia di vivere, lottare, lavorare, ridere, piangere, amare, giocare e allenarmi, godere dei momenti con le persone che amo, coi miei compagni di squadra, di sentire il profumo dell'erba prima della partita, cosa che faccio sempre per motivarmi prima del match. Cresce la voglia di vedere gli spalti pieni della gente che ama la nostra professione, gente buona che vuole solo provare emozioni che noi possiamo dargli. Che vuole per un momento dimenticarsi di questo pazzo mondo in cui viviamo. L'unica cosa che chiedo è di vivere in pace con tutti e di lasciare indietro le guerre. Questi giorni, quando guardo al mio polso, sapete cosa provo? Orgoglio. Lo guardo e mi sento orgoglioso nel pensare che di tutto il dolore che volevano causare alla fine hanno ottenuto solo questo. Grazie ai medici, alle infermiere, ai fisioterapisti e a tutto coloro che mi aiutano nel guarire e far sì che il mio polso si rimetta in sesto. Grazie anche alle centinaia di persone, media, organizzazioni, Borussia Dortmund e compagni che mi hanno dimostrato il loro supporto e affetto. Anche il più piccolo gesto mi ha dato grande forza per andare avanti. Avevo bisogno di esternare tutto ciò e mettermi tutto alle spalle, così da tornare al 100% il più presto possibile. Un grande saluto a tutti".