Borussia Dortmund, Bartra operato al polso

Marc Bartra è ricoverato in un ospedale di Dortmund dopo l'esplosione vicina all'autobus della squadra, un'ora e mezza prima della sfida di Champions League contro il Monaco (poi rinviata a mercoledì). Il difensore spagnolo del Borussia è rimasto ferito a un braccio in modo non grave ma, come confermato dalla sua famiglia, è stato operato al polso destro, conseguenze delle schegge di vetro prodotte dall'esplsione. "Il giocatore è comprensibilmente sotto shock" ha detto il ds tedesco Watzke ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il Barcellona, ex squadra del difensore, ha immediatamente twittato il proprio sostegno a Bartra.