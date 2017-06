Bonucci come Lenders: "Il tiro di LEO o il tiro della TIGRE?"

Anche Leonardo Bonucci, forse sotto l'influenza della moglie blogger, non ha potuto resistere alle tentazioni social.



Il giocatore originario di Viterbo, dopo il gol vittoria nel match di Champions League contro il Siviglia, ha lanciato tramite una diretta live su Facebook un sondaggio: "Il tiro di LEO o il tiro della TIGRE?".



All'Interno del post si è potuto votare per il tiro più bello: un "pollice all'insù" per il mancino di Bonucci che si è insaccato alle spalle di Rico, uno "smile" invece per votare per Mark Lenders, l'antidivo di Holly e Benji(personaggio dell'omonimo cartone animato), ed il suo famoso tiro della tigre, gesto tecnico temuto da tutti i portieri del cartoon e che era in grado di bucare la rete della porta avversaria.



Per più di un'ora il suo post ha tenuto incollati i followers allo schermo dei pc e degli smartphone: una media di milleduecento utenti collegati, trentatremila reazioni al post e oltre milleottocento commenti.



Il confronto sul web alla fine lo ha vinto Bonucci che ha commentato:"Grazie per avermi votato, speriamo Lenders la prenda con sportività..".