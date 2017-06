Besiktas, Quaresma: "Oggi potrei valere 100 milioni"

Ricardo Quaresma sta senza dubbio vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera: lo scorso luglio è diventato campione d'Europa con il Portogallo e attualmente è l'uomo copertina del Besiktas che sogna la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L'ex giocatore dell'Inter ha approfittato del suo momento di forma per lanciare una provocazioen nel corso di in un'intervista ad A Bola: "Con i prezzi che sento dire in giro al giorno d'oggi, io potrei valere tranquillamente 100 milioni di euro".



Quaresma, ambasciatore internazionale della "Trivela", si è poi soffermato sulla sua stagione: "Mi sento molto bene e in forma, non avrei mai immaginato di arrivare così a questa età. Qui in Turchia mi trattano come un dio e mi sto sentendo come a casa, anche se mi manca sentire parlare portoghese. Ora mi sento un giocatore più completo di prima. Perché 100 milioni? Sembra che al giorno d'oggi chiunque valga 60-70 milioni...".