Benzema risponde a Hollande: "Gioco a calcio e faccio divertire la gente"

Non si è fatta attendere la replica di Karim Benzema al presidente della Repubblica Francese François Hollande che nel libro 'Un presidente non dovrebbe dirlo' aveva definito l'attaccante francese "non un esempio di moralità". La punta del Real Madrid ha dichiarato: "Io gioco a calcio, faccio divertire la gente e sono stato ben educato dai miei genitori".



Benzema in merito all'eventuale ritorno in Nazionale dopo il caso Valbuena ha spiegato: "Staremo a vedere. Devo pensare a far bene con il Real. Sto aspettando una chiamata ma non ho voglia di parlarne ogni volta. Per me è importante tornare a giocare per la Francia".