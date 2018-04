Bayern, Vidal guarda Real-Juve: che stizza sul rigore di Ronaldo

Arturo Vidal, infortunato, era in tribuna all'Allianz Arena per assistere alla partita del suo Bayern contro il Siviglia. E siccome lo 0-0 che qualificava i bavaresi in semifinale ormai sembrava scontato, lui dava un occhio al computer portatile per vedere gli ultimi istanti di Real Madrid-Juve. Al rigore fischiato in favore degli spagnoli, si è lasciato andare a una reazione di stizza e ha fatto lo stesso quando Cristiano Ronaldo ha trasformato il penalty. Chissà, se per affetto nei confronti dei vecchi compagni, o semplicemente perché preferirebbe evitare il Real Madrid tra semifinali e finale, visto anche quanto accaduto l'anno scorso, quando il Bayern fu eliminato ai quarti tra mille polemiche proprio dai blancos e Vidal fu espulso.