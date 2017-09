Bayern, Robben: "Psg, i soldi non fanno gol"

Psg-Bayern è il big match della seconda giornata dei gruppi di Champions e qualche spunto lo dà prima ancora che si scenda in campo. Grazie alle parole di Arjen Robben, tra le stelle del club bavarese, e del presidente Uli Hoeness, che seguono quelle più o meno polemiche di Carlo Ancelotti contro Verratti.



"Il Psg ha speso un po' di euro in più rispetto a noi - ha detto Robben - Ma i soldi non fanno gol, la qualità che si mostra in campo sì e anche le buone squadre". La "provocazione" dell'olandese, con il riferimento ovvio agli acquisti faraonici di Neymar e Mbappé per un totale di 400 milioni, lo tiene sulla stessa lunghezza d'onda del suo presidente.



"Arriverà il momento in cui tutti quelli che spendono così tanti soldi non vorranno più farlo perché il successo nello sport non si ottiene nel modo in cui loro lo immaginano - ha spiegato Hoeness alla rivista Kicker -. La Champons la vince soltanto una squadra, così questi grossi investitori diranno 'Abbiamo tirato fuori così tanti soldi e non abbiamo raggiunto quello che volevamo, ora ne abbiamo le scatole piene'. E a quel punto arriverà il nostro momento".