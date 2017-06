Bayern, per Ancelotti ancora critiche: "Colpa mia, ma ne usciremo"

Il matrimonio tra Carlo Ancelotti e il Bayern Monaco, che sulla carta sembrava perfetto (e non è detto che non lo sarà, in fondo non siamo neanche a dicembre) sta toccando il picco più basso: dopo la sconfitta contro il Dortmund che è costata la vetta in Bundesliga, in Champions League è arrivato anche il ko contro il Rostov.



"Ora diventa gelido per Ancelotti" è il titolo della Bild a proposito del 3-2 in Russia. Il giornale tedesco sottolinea come "per la prima volta sotto la guida del tecnico italiano, il Bayern abbia subito tre reti in un impegno ufficiale" e che la scelta dell'ampio turnover non sia stata premiata. Ma Anelotti ha negato che fosse quello il problema: "C'erano molti giocatori stanchi, ho dovuto fare qulche cambio di formazione. E' un momento diffcile ma ne usciremo, è colpa mia e me ne prendo la responsabilità".



Ma che la situazione a Monaco non sia semplice lo dimostra anche la dichiarazione di Jerome Boateng, che dopo il match ha parlato di "disgregazione" sul campo provocando la reazione di Karl-Heinz Rummenigge che, a sua volta, ha invitato il difensore a "tornare sulla Terra" e ad abbassare i toni.