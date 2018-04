Bayern Monaco, Vidal ritrova il Real Madrid: "Sì, ca**o!"

Se da un lato del tabellone la Champions League proporrà Liverpool-Roma, dall'altro sfida altrettanto suggestiva tra Bayern Monaco e Real Madrid. I bavaresi, appena saputo l'esito del sorteggio, saranno andati con la mente al quarto di finale di un anno fa quando, dopo aver perso 2-1 a Monaco, stavano per fare l'impresa a Madrid chiudendo i 90' in vantaggio per 2-1. Ma la legge del Bernabeu non lasciò scampo alla squadra allora allenata da Carlo Ancelotti: espulso Arturo Vidal e subito dopo gol di Cristiano Ronaldo (in fuorigioco) preludio al 4-2 finale con cui i blancos si qualificarono alla finale.



Tra i giocatori più carichi del Bayern Monaco c'è Arturo Vidal che su Twitter ha commentato il sorteggio con un moderato: "Ora sì, ca**o!". Il cileno vuole la vendetta dello scorso anno e, magari, cercherà di farlo anche per la "sua" Juventus.

💪🏼💪🏼💪🏼👊🏼👊🏼👊🏼💪🏼💪🏼💪🏼!! Ahora si carajooo!!!🤴🏽🤴🏽🤴🏽🤴🏽 pic.twitter.com/mVoYCqLCLH — Arturo Vidal (@kingarturo23) 13 aprile 2018