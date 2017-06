Bayern Monaco, Ribery: "Griezmann? Non è un top player"

Criticare oggi Antoine Griezmann sarebbe da pazzi, ma non per Franck Ribery. L'esterno francese del Bayern Monaco non ha avuto parole tenere per il connazionale: "Non è un giocatore di classe mondiale, semplicemente perché non ha avuto una certa continuità di rendimento nel corso degli anni. Quando farà ottime prestazioni per 10, 12 o 15 anni di fila allora mi congratulerò con lui - ha dichiarato a Sport Bild - io nonostante l'infortunio attuale sono sempre stato tra i migliori nelle ultime dieci stagioni".



Una dichiarazione quantomeno inaspettata, specialmemente dopo il 2016 da urlo di Griezmann, capace di raggiungere, da protagonista, la finale di Champions League, con l'Atletico Madrid, e quella dell'Europeo con la Francia, poi perse entrambe. Non solo: la stella dei Colchoneros si è laureata capocannoniere della rassegna continentale e, al termine del torneo, ha vinto anche il premio di miglior giocatore. Per Ribery, però, non è ancora abbastanza: riuscirà "le Petit Diable" a fargli cambiare idea?.