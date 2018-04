Bayern Monaco, quando torna Manuel Neuer?

Che fine ha fatto Manuel Neuer? Il suo Bayern Monaco domina la Bundesliga al punto che già la prossima domenica potrebbe vincere il campionato, ha un piede e mezzo ai quarti di Champions League (mercoledì alle 18 la gara col Besiktas in esclusiva su Premium Sport) ed è in semifinale di Coppa di Germania (contro il Bayer Leverkusen), ma nonostante i risultati l'assenza del portiere della nazionale tedesca comincia a preoccupare e a tingersi di giallo.

A settembre Neuer ha subito per la terza volta in carriera una frattura del metatarso del piede sinistro e, dopo essere stato operato, tutti si aspettavano un suo recupero per gennaio. A marzo inoltrato, però, il capitano del Bayern continua ad allenarsi lontano dal gruppo e non sembra affatto positivo riguardo i tempi di recupero: "Ci vorrà ancora tempo per tornare in piena forma e non posso sapere quando avverrà" ha confessato il portiere.

Prova ad essere almeno un po' più preciso il direttore sportivo Hasan Salihamidzic: "Diamo a Manuel il tempo di cui necessita, sta migliorando di settimana in settimana. Al massimo sarà in campo per la finale di Champions, se ci arriveremo". "Il grande obiettivo è il Mondiale in Russia - ha spiegato Neuer - Alla Germania servo e io adoro stare con la Nazionale". Ma siamo davvero sicuri che alla Germania serva un portiere 31enne che non gioca da più di un anno e i cui tempi di recupero continuano ad essere indefiniti?