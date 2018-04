Bayern Monaco, Heynckes: "Siamo in forma come nel 2013"

Alla vigilia della semifinale di andata di Champions League (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD domani alle 20:45) Jupp Heynckes mette in guardia il Real Madrid: "Siamo in una forma simile a quella del 2013". All'Allianz Arena il tecnico se la vedrà con la squadra che portò sul trono europeo nel 1998, dopo 32 anni di digiuno: "Ho bei ricordi, come la finale contro la Juventus ad Amsterdam, è stata una sensazione fantastica".



Il 73enne allenatore che nel 2013 portò i bavaresi a vincere il treble, Champions, Bundesliga e Coppa di Germania, aggiunge: "È un privilegio per me adesso raggiungere la semifinale, e si spera la finale, contro uno dei miei vecchi club. Milioni di tifosi in tutto il mondo guarderanno questo match con passione, emozione, gioia e, forse, dispiacere. Per me non ci sono favoriti, ma ho buone sensazioni".



Dopo quanto accaduto lo scorso anno e nel ritorno dei quarti tra Real e Juve Heynckes non vuole sentire parlare di arbitri: "Non sono preoccupato dall'arbitraggio, è importante essere disciplinati e non farsi influenzare da alcun pensiero".



In campo si sfideranno molti campioni, tra i quali spicca Cristiano Ronaldo: "Ho grande rispetto per CR7, la sua carriera è unica. Ma la Champions si vince con la compattezza di squadra. Anche noi abbiamo un grande attaccante come Lewandowski, che ha realizzato 39 gol in questa stagione".



Infine, su Zidane: "Sono un suo grande ammiratore, lo rispetto come allenatore e come uomo. È uno dei migliori tecnici in circolazione".