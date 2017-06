Bayern, il segreto di Ancelotti? Un pisolino di 100 minuti...

Un pisolino di 100 minuti esatti. Sarebbe questo il segreto di Carlo Ancelotti per arrivare alle partite con la mente rilassata e fresca ed evitare lo stress mantendendo un atteggiamento zen nel corso dei match e nelle conferenze stampa. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo As. Il tecnico del Bayern Monaco farebbe questo riposino pomeridiano dopo pranzo, prima di ogni partita in programma di sera. Quindi è quasi certo che Ancelotti riposerà in hotel anche oggi visto che stasera si disputerà il ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid al Berenabeu.



La siesta dell'allenatore dura in pratica quattro volte di più di quella perfetta (26 minuti) consigliata dagli esperti della NASA. Ma nel calcio servono molta pazienza e nervi ben saldi...