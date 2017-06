Bayern, Boateng risponde a Rummenigge: "Mi fai ridere"

Il momento difficile che il Bayern Monaco sta vivendo sul campo si ripercuote anche nello spogliatoio. Dopo aver perso la vetta della Bundesliga ed aver incassato il clamoroso ko in Champions League contro il Rostov, arrivano le critiche di Kalle Rummeingge a Jerome Boateng, uno dei giocatori più criticati dell'ultimo periodo in casa bavarese.



Nel dopo-partita europeo, l'ad del Bayern aveva intimato a Boateng di "tornare sulla Terra" (in riferimento all'uso disinvolto dei social da parte del giocatore) e il difensore tedesco non le ha mandate a dire. "Se deve dirmi certe cose, può farmelo di persona. Questa cosa mi fa davvero ridere". Infine, la difesa: "La verità è che non sono ancora al 100%. E non è certo colpa del mio stile di vita".