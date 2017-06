Bayern, Ancelotti: "Spero tanto di fare uno scherzetto al Real"

Alla vigilia del ritorno degli ottvi di Champions l'eroe della Decima, Carlo Ancelotti, torna al Bernabeu per cercare una difficilissima rimonta e centrare la semifinale: "Tornare a Madrid è una bella sensazione - commenta il tecnico italiano ai microfoni di Premium Sport - anche se siamo qui per un impegno molto difficile, ma faremo tutto il possibile per cercare di passare il turno".

"Per vincere qui devi fare la partita perfetta - continua Ancelotti - rispetto all'andata, quando abbiamo commesso un po' troppi errori, dovremo fare una partita intensa, con aggressività, cercando di attaccare e di vincere. Lewandowski sta bene - assicura il tecnico dei bavaresi - ieri si è allenato, è in forma e ha voglia di giocare. L'allenamento di stasera sarà importante per valutare i due centrali Boateng e Hummels, per il resto sono tutti disponibili tranne Martinez che è squalificato".

"Ogni partita ha la sua storia - conclude Ancelotti - ci sono tante situazioni in cui non si parte coi favori del pronostico ma poi si riesce a ribaltare. Siamo qui per questo, spero tanto di fare uno scherzetto al Real Madrid".