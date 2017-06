Bayern, Ancelotti: "Moviola in campo indispensabile"

Il rammarico è enorme, anche se Carlo Ancelotti prova a smorzare in qualche modo le polemiche dopo l'eliminazione del suo Bayern ai quarti di Champions contro il Real Madrid: "Non credo al potere forte del Real: l'arbitro ha fatto molti errori, probabilmente non era all'altezza. Vero che decidere non è mai facile, ma a questo punto credo che la moviola in campo sia indispensabile. Non si può decidere la qualificazione in questo modo. Zidane era d'accordo, parlavamo del fatto che l'arbitro ha fatto errori anche a favore nostro anche se non così determinanti".



"Siamo stati vicini a fare la partita perfetta - spiega Ancelotti - . Effettivamente all'arbitro non avevamo pensato. La squadra ha fatto più di quello che poteva, avevamo qualche giocatore non al 100%. Abbiamo avuto la sfortuna di giocare molto tempo in 10 e lì lo meritavamo, e anche qui, ma non lo meritavamo".