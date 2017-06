Bayern, Ancelotti: "Il Real Madrid non ci ha ucciso"

Carlo Ancelotti non si dà per vinto dopo la sconfitta del suo Bayern contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions. Ecco le dichiarazioni a Premium Sport.



"Non è un risultato decisivo. Quando noi eravamo in dieci il Real Madrid ha avuto la possibilità di chiudere il discorso qualificazione (letteralmente "uccidere l'eliminatoria" n.d.r.) e non l'ha fatto, ci ha lasciato ancora qualche speranza. Ripartiremo dal primo tempo, dovremo ripetere per tutti i 90 minuti. L'assenza di Lewandowski? È un giocatore importante, speriamo di averlo al ritorno ma Müller ha fatto la sua parte. La prestazione della Juve non mi ha sorpreso, mi ha sorpreso quella del Barcellona"