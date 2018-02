Basler: "Buffon deve ritirarsi. Con lui la Juve non vincerà la Champions"

Un giudizio netto e duro. E' quello che dà Mario Basler, allenatore ed ex centrocampista tedesco (con la Nazionale ha vinto gli Europei del 1996) nei confronti di Buffon, finito nel mirino della critica per il gol subito su punizione da Eriksen nella gara tra Juventus e Tottenham in Champions League.



"Gigi è stato un portiere eccezionale, ma a volte ci si lascia sfuggire l'occasione di ritirarsi. Capita di perdere il momento giusto di ritirarsi, io ho smesso a 33 anni. La società e l'allenatore avrebbero dovuto dirgli che era arrivato il momento di smettere", le parole di Basler al programma televisivo Fantalk.



Quindi l'affondo finale: "Forse Buffon ha grande voglia di vincere la Champions League, ma non è più un portiere da livello internazionale. Con lui la Juventus non potrà vincere la coppa".