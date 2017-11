Barcellona, Valverde pensa a Vermaelen contro la Juventus

Mercoledì allo Stadium arriva il Barcellona: match fondamentale per le sorti del gruppo D di Champions League, comandato proprio dai blaugrana con tre punti di vantaggio sulla Juventus (che, a sua volta, ne ha tre in più dello Sporting Lisbona). La situazione tranquilla dei catalani sta spingendo Valverde a studiare una mossa a sorpresa, almeno secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport.



Visto l'infortunio di Mascherano e la necessità di rifiatare di Piqué in vista della delicata sfida di Liga contro il Valencia, il tecnico del Barça sta pensando di lanciare dal primo minuto Thomas Vermaelen. Il difensore belga, ex Roma, quest'anno ha giocato solo 90 minuti in Copa del Rey contro il Real Murcia perché colpito, sfortunata costante della sua carriera, da tanti piccoli infortuni.