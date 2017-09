Barcellona, Valverde: "Non sarà una rivincita, ma..."

Il Barcellona ospita di nuovo la Juventus con ancora negli occhi l'incubo dell'eliminazione dello scorso anno e anche se Valverde qualche mese fa non c'era conosce già benissimo i bianconeri: "La Juventus è una grandissima squadra, la sconfitta dell'anno scorso brucia ancora - ha detto il tecnico nell'usuale conferenza stampa della vigilia - Sanno gestire molto bene il pallone e capire quando creare le occasioni da gol, dovremo essere bravi a togliere le certezze alla Juve. Se troveranno con facilità i loro attaccanti potranno metterci in difficoltà, sarà sicuramente una grande sfida tra due squadre di primissimo livello europeo".

A proposito di attaccanti, il pericolo pubblico numero uno al Camp Nou sarà Paulo Dybala: "È un giocatore molto importante a livello mondiale e fondamentale per il gioco della Juve. Lo teniamo in considerazione, così come giocatori del livello di Pjanic, Higuain, Chiellini. Temo tutta la Juve, per la sua costanza e per i suoi risultati. Naturalmente temo anche le loro individualità. Le loro assenze? Non so se cambierà qualcosa a livello tattico, ma comunque questo non mi condizionerà. La Juve non avrà dei giocatori importanti, però nell'arco della stagione può capitare e devi essere pronto a gestire anche queste emergenze. E la Juve è pronta".

Pronta la Juve e pronto anche il Barça, che nonostante gli scetticismi derivati da un mercato non all'altezza, è partito benissimo con Valverde: "Già al momento della firma sapevo quanto il Barcellona vuole far bene in Champions. Il Barça ha vinto tante volte questo trofeo e vuole tornare a vincerlo, però sia io che i miei giocatori siamo sereni. Non sto cercando di cambiare la filosofia del Barça, questo club ha un modo di giocare riconoscibile in tutto il mondo. Voglio che rimanga lo stesso, devo adattarmi a questa idea di gioco e anche i calciatori devono adattarsi ad alcune idee dell'allenatore".

In chiusura un 'depistaggio' su Dembele ("Deciderò domani se farlo giocare o meno dall'inizio, quello che posso dire è che sarà a disposizione e sta bene a livello fisico. Giocherà a breve, vedremo se domani o nelle prossime partite") e un chiaro messaggio a Iniesta: "Il suo futuro? È lui padrone del suo destino, sarà Andrés a decidere..."

In conferenza stampa al fianco del tecnico dei blaugrana anche il portiere Ter Stegen, che ha dichiarato: "La sfida con la Juve non sarà una rivincita, ma quest'anno sarà diverso. L’anno scorso non siamo riusciti a dimostrare quello che volevamo e dobbiamo accettarlo perché il calcio a volte va così, ma questa volta siamo molto concentrati sulla nostra realtà e sui noi stessi".

Il pericolo pubblico numero uno per gli spagnoli si chiama Paulo Dybala: "Conosciamo la sua classe ma concentrarci su un solo giocatore della Juventus sarebbe un errore, dobbiamo stare attenti a tutta la squadra. Dybala è giovane e la sua voglia di migliorarsi ogni anno lo rende sempre più temibile".

"La sfida con Buffon? E’ sempre un piacere incontrarsi, è un grande portiere ed è sempre bello affrontarlo. Questa volta speriamo di riuscire a fargli almeno un gol".