Barcellona, Valverde: "La Roma non è una sorpresa, sono emozionato"

Il Barcellona si appresta a sfidare la Roma al Camp Nou nei quarti di Champions League, ma nonostante i festeggiamenti in Catalogna il giorno del sorteggio di Nyon, il tecnico blaugrana non si fida: "Queste partite a eliminazione diretta possono essere decise da qualsiasi fattore - ha detto Ernesto Valverde in conferenza stampa - sarà importante la strategia in attacco e in difesa. La Roma ha giocatori importanti e noi dovremo difenderci bene e sfruttare la nostra tattica. Ci siamo allenati ieri e stiamo bene, vogliamo passare. Domani è solo il primo round. Sono emozionato, questo è un mese importante per noi, abbiamo due partite in campionato e questa di Champions League, andare in semifinale sarebbe un premio importante per noi”.

"Guardando le partite della fase a gironi la Roma ai quarti non è affatto una sorpresa - ha continuato Valverde - perché ha giocato molto bene e in campionato sta facendo bene, è una buona squadra che fa un gioco offensivo ed è molto solida in difesa. Di Francesco (che col Sassuolo rifilò all'allora tecnico dell'Athletic Bilbao un secco 3-0in Europa League) è molto bravo, le sue squadre sanno far male e la sua Roma ne è la riprova. Noi favoriti? Conta solo il campo, il campo dice chi è favorito, le parole non contano. Dubito che si risolva tutto nella partita d’andata, dobbiamo fare due buone partite per passare il turno".

"Messi sta bene e giocherà, Suarez è molto motivato e il Camp Nou ci darà una grande spinta - assicura il tecnico, che poi è molto onesto nell'ammettere che - Under è un ottimo giocatore, la sua assenza è un peccato per la sua squadra ma meglio per noi. Alisson? Non me ne intendo molto di portieri, è un grande portiere ma non so fino a che livello. Non so se sia meglio o peggio di ter Stegen, noi siamo molto contenti di averlo".