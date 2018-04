Barcellona, Valverde: "André Gomes coraggioso"

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea (mercoledì alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD), in casa Barcellona è inevitabile parlare del 'caso André Gomes' che in un'intervista ha confessato di "vivere un inferno".



"È stato coraggioso ad ammettere queste cose pubblicamente. Tutti i giocatori e tutti gli allenatori hanno sempre ritrosia per non trasmettere insicurezza o debolezza. Comunque non è la prima volta che nella mia carriera affronto situazioni simili: bisogna trovare lo spirito per andare avanti" ha sottolineato il tecnico Valverde in confernza stampa.



L'allenatore mette quindi in guardia i suoi in vista della sfida con i Blues: "Il Chelsea può farti del male in qualsiasi momento e variare il suo gioco in base ai risultati. Sono in grado di offrire diverse soluzioni, come aumentare il pressing alto, cosa già fatta a Londra. Difensivamente sono molto forti e hanno grandi qualità individuali. Non esiste una formula segreta per battere squadre del genere".



Oltre a Valverde anche Busquets ha affrontato l'argomento André Gomes: "Sapevamo qualcosa, ma non fino a questo punto. È un problema personale che non abbiamo avuto modo di approfondire più di tanto. Abbiamo cercato di aiutare André Gomes il più possibile: certe situazioni non ci giovano se, a fine stagione, vogliamo portare a casa dei trofei".