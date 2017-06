Barcellona, Unzué in pole position per il dopo Luis Enrique

Juan Carlos Unzué Labiano. Con ogni probabilità sarà questo il nome del prossimo allenatore del Barcellona. Si tratta dell'attuale vice di Luis Enrique che avrebbe il sostegno del consiglio di amministrazione del club secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport. L'ex portiere, tra le altre di Barcellona, Siviglia e Tnerife, sarebbe in pole position davanti agli altri candidati, ovvero Ernesto Valverde, Ronald Koeman e Jorge Sampaoli e Massimiliano Allegri.



A far propendere per la soluzione interna è il prrecedente del 2012 quando il compianto Tito Vilanova prese il posto di Guardiola sulla panchina blaugrana dopo esserne stato il vice.